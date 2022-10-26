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26.10.2022  12:33   Рита Парфенова

Мешканці Харкова залишилися без газу через недбалого сусіда

Чоловік самостійно проводив заміну газової колонки та, замість газової системи, підключився до водопровідної

Новини Харькова: відновлено газопостачання у Київському районі

Про це повідомили АТ "Харківміськгаз", передає РЕДПОСТ.

У Київському районі Харькова власник одного з приватних будинків самостійно проводив заміну газової колонки та, замість газової системи, підключився до водопровідної. Унаслідок самовільного втручання в роботу газової мережі сталося заповнення системи газопостачання водою.

Як наслідок - без газу залищшилися близько 20 приватних будинків

Під час ремонтно-відновлювальних робіт спеціалісти газової компанії відкачали воду, а також виявили та замінили корозійні ділянки підземного газопроводу низького тиску. Після перевірки на щільність та герметичність газопостачання було поновлено.

Нагадаємо, за словами  Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, тариф на газ може зрости.

Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  газ, харьков
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