26.10.2022 12:33 Рита Парфенова

Мешканці Харкова залишилися без газу через недбалого сусіда

Чоловік самостійно проводив заміну газової колонки та, замість газової системи, підключився до водопровідної

Про це повідомили АТ "Харківміськгаз", передає РЕДПОСТ.



У Київському районі Харькова власник одного з приватних будинків самостійно проводив заміну газової колонки та, замість газової системи, підключився до водопровідної. Унаслідок самовільного втручання в роботу газової мережі сталося заповнення системи газопостачання водою.

Як наслідок - без газу залищшилися близько 20 приватних будинків

Під час ремонтно-відновлювальних робіт спеціалісти газової компанії відкачали воду, а також виявили та замінили корозійні ділянки підземного газопроводу низького тиску. Після перевірки на щільність та герметичність газопостачання було поновлено.

Нагадаємо, за словами Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, тариф на газ може зрости.