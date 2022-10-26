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26.10.2022  12:59   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 26 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 26 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 50 легкових авто;
  • «Грушів» - 10 легкових авто;
  • «Краківець» - 50 легкових авто;
  • «Шегині» - 50 легкових авто, 70 пішоходів.

За добу 25 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 63 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 32 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували більше 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них – наші співгромадяни.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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