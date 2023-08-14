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14.08.2023  18:28   Рита Парфенова

В одному з районів Харкова проходить двокілометровий ремонт систем опалення (фото)

На проспекті Петра Григоренка виконують заміну понад 2 км магістралі діаметром 630 мм.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, роботи проводять фахівці КП «Харківські теплові мережі».

За словами керівника Слобідської філії КП «ХТМ», Станіслава Заболоцького, дана магістраль була введена в експлуатацію ще в 1966 році. Згодом трубопровід зазнав великого зносу, який проявився у вигляді раптових дефектів. Протягом останніх кількох років їх було зафіксовано понад 20.

"Загальна довжина даного каналу становить 1,1 тис. метрів. Наразі всі необхідні підготовчі роботи завершено, старі труби демонтовані, і триває процес монтажу нової магістралі. Перед настанням опалювального сезону роботи будуть завершені", - наголосив керівник філії.

Також він додав, що ця ділянка трубопроводу відіграє важливу роль у забезпеченні теплопостачання 248 житлових будинків, 14 відомств, а також дитячих садків, шкіл та лікарень.

 

Раніше РЕДПОСТ писав, що робітники КП «Харківводоканал» ліквідують два десятки аварій щомісяця тільки у одному районі Харкова.

У Харкові виконують заміну понад 2 км магістралі діаметром 630 мм на пр. Петра Григоренка

У Харкові виконують заміну понад 2 км магістралі діаметром 630 мм на пр. Петра Григоренка

У Харкові виконують заміну понад 2 км магістралі діаметром 630 мм на пр. Петра Григоренка

У Харкові виконують заміну понад 2 км магістралі діаметром 630 мм на пр. Петра Григоренка

Источник:   ХМР
 Тэги:  опалення, жкг, хтм, харків
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