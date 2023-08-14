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14.08.2023  14:49   Дмитро Колонєй

Комунальники ліквідують два десятки аварій щомісяця тільки у одному районі Харкова

Про роботи на водопроводах розповіли у КП «Харківводоканал».

Ліквідують два десятки аварій щомісяця комунальники Слобідського району Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», з початку року бригади Слобідського району
  • ліквідували 155 аварій на трубопроводах холодної води;
  • відремонтували 116 оглядових колодязів;
  • облаштували 40 водорозбірних колонок.
За інформацією начальника районної служби Олексія Мацюка, напередодні робітники усунули аварійні ситуації на трьох ділянках
  • на вул. Ковтуна (діаметр магістралі - 300 мм),
  • вул. Морозова (200 мм) та
  • вул. Дизельній (50 мм).
 
«Ремонтні роботи були проведені без відключення водопостачання. Після закінчення відновлювальних заходів території впорядкували. Паралельно завершуємо підготовку до осінньо-зимового періоду. Вже повністю підготували 85% водопровідного господарства району», - наголосив Олексій Мацюк.
 
Минулими вихідними бригади усунули 24 аварії на водоводах.
 
14 серпня 2023 року, ремонтники почали ліквідацію 15 пошкоджень на трубопроводах.
 
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, ремонт, харків, вода
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