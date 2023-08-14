14.08.2023 14:49 Дмитро Колонєй
Комунальники ліквідують два десятки аварій щомісяця тільки у одному районі Харкова
Про роботи на водопроводах розповіли у КП «Харківводоканал».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківводоканал», з початку року бригади Слобідського району
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ліквідували 155 аварій на трубопроводах холодної води;
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відремонтували 116 оглядових колодязів;
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облаштували 40 водорозбірних колонок.
За інформацією начальника районної служби Олексія Мацюка, напередодні робітники усунули аварійні ситуації на трьох ділянках
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на вул. Ковтуна (діаметр магістралі - 300 мм),
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вул. Морозова (200 мм) та
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вул. Дизельній (50 мм).
«Ремонтні роботи були проведені без відключення водопостачання. Після закінчення відновлювальних заходів території впорядкували. Паралельно завершуємо підготовку до осінньо-зимового періоду. Вже повністю підготували 85% водопровідного господарства району», - наголосив Олексій Мацюк.
Минулими вихідними бригади усунули 24 аварії на водоводах.
14 серпня 2023 року, ремонтники почали ліквідацію 15 пошкоджень на трубопроводах.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33
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