14.08.2023 14:49 Дмитро Колонєй

Комунальники ліквідують два десятки аварій щомісяця тільки у одному районі Харкова

Про роботи на водопроводах розповіли у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», з початку року бригади Слобідського району

ліквідували 155 аварій на трубопроводах холодної води;

відремонтували 116 оглядових колодязів;

облаштували 40 водорозбірних колонок.

За інформацією начальника районної служби Олексія Мацюка, напередодні робітники усунули аварійні ситуації на трьох ділянках

на вул. Ковтуна (діаметр магістралі - 300 мм),

вул. Морозова (200 мм) та

вул. Дизельній (50 мм).

«Ремонтні роботи були проведені без відключення водопостачання. Після закінчення відновлювальних заходів території впорядкували. Паралельно завершуємо підготовку до осінньо-зимового періоду. Вже повністю підготували 85% водопровідного господарства району», - наголосив Олексій Мацюк.

Минулими вихідними бригади усунули 24 аварії на водоводах.

14 серпня 2023 року, ремонтники почали ліквідацію 15 пошкоджень на трубопроводах.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33