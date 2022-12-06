Ситуація з виїздом із України 6 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 6 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 5 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 66 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 30 тисяч з них – громадяни України.
Нагадаємо, уже за тиждень на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.
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