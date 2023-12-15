15.12.2023 21:32 Дмитро Колонєй

Готуємо торт "Наполеон" на сковороді

Так-так, але навіть цей торт можна приготувати на плиті.

Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо приготувати рецепт торта, який успішно вписався в історію цієї страви, що налічує майже чотири століття.

Торт "Наполеон" на сковороді

Продукти на 6 порцій

Для коржів

500 г борошна

190 мл молока

100 г вершкового масла

100 г цукру

1 яйце

0,5 ч.л. соди

1 ст. рослинного масла

1 щіпка солі

Для крему

350 г вершкового масла

250 мл молока

2 яйця

1 банка згущеного молока

1 ст. ванільного цукру

75 г цукру

Покроковий рецепт приготування

Розтерти яйце з цукром, Додати м'яке вершкове масло Перемішати. Посолити. Влити молоко Перемішати. Після цього втручити соду, гашену оцтом. Ввести в тісто борошно, що просіяне, Замісити. Розділити на багато маленьких шматочків близько 20 штук. Розкачати їх у тонкі коржі діаметром сковороди. Обсмажити коржі по обидва боки буквально по кілька хвилин на кожен. Відразу обрізати краї для красивої форми. Дай корж повністю охолонути. Обрізки подрібнити на крихту. Для крему злегка збити яйця із звичайним та ванільним цукром. Нагріти молоко майже до кипіння Влити його в яєчну масу тонким цівком, постійно помішуючи. Проварити крем на слабкому вогні чи водяній бані до загусання, продовжуючи заважати. Дати йому охолонути під плівкою до кімнатної температури Збити міксером. Влити згущене молоко Обережно збити крем ще раз. Зібрати «Наполеон», ретельно промазуючи коржі Обмазати крем торт з усіх боків. Присипати торт крихтою з обрізків Відправити його на ніч настоятись у холодильник.

Смачного!

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