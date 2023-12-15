15.12.2023 21:32 Дмитро Колонєй
Готуємо торт "Наполеон" на сковороді
Так-так, але навіть цей торт можна приготувати на плиті.
Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо приготувати рецепт торта, який успішно вписався в історію цієї страви, що налічує майже чотири століття.
Торт "Наполеон" на сковороді
Продукти на 6 порцій
Для коржів
-
500 г борошна
-
190 мл молока
-
100 г вершкового масла
-
100 г цукру
-
1 яйце
-
0,5 ч.л. соди
-
1 ст. рослинного масла
-
1 щіпка солі
Для крему
-
350 г вершкового масла
-
250 мл молока
-
2 яйця
-
1 банка згущеного молока
-
1 ст. ванільного цукру
-
75 г цукру
Покроковий рецепт приготування
-
Розтерти яйце з цукром,
-
Додати м'яке вершкове масло
-
Перемішати.
-
Посолити.
-
Влити молоко
-
Перемішати.
-
Після цього втручити соду, гашену оцтом.
-
Ввести в тісто борошно, що просіяне,
-
Замісити.
-
Розділити на багато маленьких шматочків близько 20 штук.
-
Розкачати їх у тонкі коржі діаметром сковороди.
-
Обсмажити коржі по обидва боки буквально по кілька хвилин на кожен.
-
Відразу обрізати краї для красивої форми.
-
Дай корж повністю охолонути.
-
Обрізки подрібнити на крихту.
-
Для крему злегка збити яйця із звичайним та ванільним цукром.
-
Нагріти молоко майже до кипіння
-
Влити його в яєчну масу тонким цівком, постійно помішуючи.
-
Проварити крем на слабкому вогні чи водяній бані до загусання, продовжуючи заважати.
-
Дати йому охолонути під плівкою до кімнатної температури
-
Збити міксером.
-
Влити згущене молоко
-
Обережно збити крем ще раз.
-
Зібрати «Наполеон», ретельно промазуючи коржі
-
Обмазати крем торт з усіх боків.
-
Присипати торт крихтою з обрізків
-
Відправити його на ніч настоятись у холодильник.
Смачного!
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