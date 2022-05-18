18.05.2022 13:50 Рита Парфенова

В Харькове высаживают цветочные панно и ремонтрируют детские площадки (фото)

Работы по высадке цветов и весеннему благоустройству продолжаются во всех районах города Харькова.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, и в центре города, и в спальных районах работники СКП "Харьковзеленстрой" высаживают клумбы, создавая различные по цветовой гамме и фактуре панно.

Цветы сажают в Индустриальном районе, а в Новобаварском районе сальвии, бархатцы и агератумы украсили ул. Полтавский Шлях.

Кроме того, бригады по текущему ремонту предприятия обследуют детские площадки и ремонтируют неисправные элементы, а бригады КП «Благоустройство» косят траву.

К примеру, недавно работы велись на ряде улиц в частном секторе Слободского района.

Также в благоустройстве города участвуют работники КП «Центр обращения с животными».

Напомним, бригады коммунального предприятия «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» чистят водную гладь рек Харькова от мусора и ремонтируют дождеприемные колодцы.