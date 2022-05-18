В Харькове высаживают цветочные панно и ремонтрируют детские площадки (фото)

Работы по высадке цветов и весеннему благоустройству продолжаются во всех районах города Харькова.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, и в центре города, и в спальных районах работники СКП "Харьковзеленстрой" высаживают клумбы, создавая различные по цветовой гамме и фактуре панно.
Цветы сажают в Индустриальном районе, а в Новобаварском районе сальвии, бархатцы и агератумы украсили ул. Полтавский Шлях.
Кроме того, бригады по текущему ремонту предприятия обследуют детские площадки и ремонтируют неисправные элементы, а бригады КП «Благоустройство» косят траву.
К примеру, недавно работы велись на ряде улиц в частном секторе Слободского района.
Также в благоустройстве города участвуют работники КП «Центр обращения с животными».
Напомним, бригады коммунального предприятия «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» чистят водную гладь рек Харькова от мусора и ремонтируют дождеприемные колодцы.
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