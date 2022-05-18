18.05.2022 14:03 Рита Парфенова

Поклонника русского мира задержала СБУ под Харьковом (видео)

Сотрудники спецслужбы разоблачили коллаборанта, распространявшего материалы в ущерб интересам Украины.

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Очередным коллаборантом оказался житель Красноградщины. Установлено, что он открыто проводил пророссийскую пропаганду в социальных сетях.

Несколько месяцев, в том числе во время войны, житель области активно распространял в социальных сетях антиукраинские пропагандистские материалы.

В своих постах мужчина дискредитировал Вооруженные силы Украины и открыто поддерживал преступные действия оккупантов.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос по поводу сообщения пропагандисту о подозрении по ст.111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее разоблачили жителя Богодуховского района, который распространял в сети Интернет материалы, где оправдывал вооруженную агрессию России и признавал ее правомерной.