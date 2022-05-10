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10.05.2022  13:20   Рита Парфенова

Под Харьковом задержали интернет-агитатора рашистов (фото)

Житель Богодуховского района Харьковской области распространял в сети Интернет материалы, где оправдывал вооруженную агрессию России и признавал ее правомерной.

Под Харьковом задержали интернет-агитатора рашистов

Интернет-агитатора, который оправдывал вооруженную агрессию россии, задержали сотрудники  СБУ, передает РЕДПОСТ.

Сотрудники спецслужбы установили, что коллаборант использовал страницы в социальной сети "Фейсбук" и запрещенной в Украине российской сети "Одноклассники" для популяризации противоправных материалов.

К тому же злоумышленник, вопреки требованиям действующего законодательства, имел двойное гражданство: в добавок к украинскому получил в 2019 году в Москве паспорт гражданина России.

Под Харьковом задержали интернет-агитатора рашистов Под Харьковом задержали интернет-агитатора рашистов

Сотрудники СБУ при поддержке бойцов спецподразделения "Альфа" задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска дома у "любителя русского мира" изъято огнестрельное оружие, государственные символы страны-агрессора и запрещенную в Украине символику.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.2 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене.

Тэги:  сбу, агрессия россии, харьков, коллаборат
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