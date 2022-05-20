20.05.2022 10:20 Рита Парфенова

Котельная в Померках, которую обстреляли 19 марта, не пригодна к работе (видео)

Котельная подавала тепло в ряд медучреждений Киевского района Харькова и теперь подлежит полной реконструкции.





Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», передает РЕДПОСТ.

Было прямое попадание в котельную, оператор объекта не пострадал, рассказал заместитель технического директора Алексей Лука. Место взрыва обследовано и установлена степень повреждения котельной.



«Здесь нужно полностью все разбирать, выносить все оборудование, ремонтом не обойдется», - отметил Алексей Лука.



Он напомнил, что котельная обеспечивает теплом ряд медучреждений - онкологический центр, больницу по лечению сердечных заболеваний, две поликлиники, еще одну больницу, а, кроме того, детский сад. Военных позиций там нет.



«Нормальный, разумный человек этого бы не делал. Наверное, целились сюда, чтобы сделать еще более неприятностей нашему городу, но все отстроим, все возобновим», - подчеркнул Алексей Лука.



Напомним, котельная пострадала в результате обстрела в 4 утра 19 мая Киевского района Харькова.



