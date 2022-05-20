Три района Харькова оккупанты обстреляли из РЗСО

За прошедшие сутки обстрелам подверглись Алексеевка, Киевский и Салтовский районы Харькова.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 20 мая, передает РЕДПОСТ. По его словам, обстрел велся реактивными системами залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».
Враг также обстрелял населенные пункты области. В ночь на 20 мая в Дергачах снаряд попал в частный дом. В селе Малая Даниловка от удара оккупантов загорелся гараж и авто. Около пяти часов утра горели 7 гаражей зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.
Утром в результате обстрелов получили ранения три человека в пгт. Шевченково.
Напомним, в результате обстрелов Харькова 19 мая и области один человек погиб, пятеро ранены.
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