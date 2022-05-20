Обстрел Харькова и области 19 мая: есть погибший и раненые

В результате обстрелов Харькова 19 мая и области один человек погиб, пятеро ранены.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, в четверг в городе и области было неспокойно, враг наносил удары и ночью, и днем.
«Утром рф обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около полудня произошел обстрел Северной Салтовки – 1 человек ранен», – сообщил Синегубов.
В области в час дня оккупанты обстреляли Великие Хутора в Шевченковском районе. Осколочные ранения получили женщина и 13-летний ребенок. В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской общине получила взрывные травмы 1 женщина. К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина.
Жителей города и обдласти порсят быть максимально осмотрительными, не игнорировать воздушные тревоги.
Напомним, харьковчан просят воздержаться от посещения Саржина яра.
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