20.05.2022 08:58 Рита Парфенова

Обстрел Харькова и области 19 мая: есть погибший и раненые

В результате обстрелов Харькова 19 мая и области один человек погиб, пятеро ранены.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в четверг в городе и области было неспокойно, враг наносил удары и ночью, и днем.

«Утром рф обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около полудня произошел обстрел Северной Салтовки – 1 человек ранен», – сообщил Синегубов.

В области в час дня оккупанты обстреляли Великие Хутора в Шевченковском районе. Осколочные ранения получили женщина и 13-летний ребенок. В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской общине получила взрывные травмы 1 женщина. К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина.



Жителей города и обдласти порсят быть максимально осмотрительными, не игнорировать воздушные тревоги.

Напомним, харьковчан просят воздержаться от посещения Саржина яра.