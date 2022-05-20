20.05.2022 08:34 Рита Парфенова

Войска рф контратакуют утраченные позиции под Харьковом, - Генштаб

Россияне с помощью беспилотников проводят воздушную разведку.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Генштаб ВСУ, в Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением БПЛА.



Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.



На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 20 мая.