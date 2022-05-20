Войска рф контратакуют утраченные позиции под Харьковом, - Генштаб

Россияне с помощью беспилотников проводят воздушную разведку.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Генштаб ВСУ, в Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением БПЛА.
Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.
На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 20 мая.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: