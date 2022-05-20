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20.05.2022  08:34   Рита Парфенова

Войска рф контратакуют утраченные позиции под Харьковом, - Генштаб

Россияне с помощью беспилотников проводят воздушную разведку.


Фото из открытых источников

Криминал Харьков: сводка Генштаба ВСУ на 20 мая 2022 года

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Генштаб ВСУ, в Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением БПЛА.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 20 мая.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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