Харьков на утро 20 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

Семь раз за сутки спасатели выезжали на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 19 мая.
Больше всего подаров в результате обстрелов произошло в Харьковском районе области - там спасатели в кратчайшие сроки потушили пять подобных возгораний. В населенных пунктах Дергачи, Малая Даниловка и Циркуны горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, автомобили и складские помещения.
Всего за сутки с 19 по 20 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 оперативных выездов, из которых:
20 – на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами, 13 по другим причинам);
7 – на проведение аварийно-спасательных работ;
3 – для оказания помощи населению.
В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Салтовского, Индустриального, Новобаварского, Немышлянского и Шевченковского районов города Харькова, а также Дергачевской общины.
Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 45 вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 19 мая.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: