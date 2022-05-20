20.05.2022 08:19 Рита Парфенова

Харьков на утро 20 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

Семь раз за сутки спасатели выезжали на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 19 мая.

Больше всего подаров в результате обстрелов произошло в Харьковском районе области - там спасатели в кратчайшие сроки потушили пять подобных возгораний. В населенных пунктах Дергачи, Малая Даниловка и Циркуны горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, автомобили и складские помещения.

Всего за сутки с 19 по 20 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 оперативных выездов, из которых:

20 – на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами, 13 по другим причинам);

7 – на проведение аварийно-спасательных работ;

3 – для оказания помощи населению.

В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Салтовского, Индустриального, Новобаварского, Немышлянского и Шевченковского районов города Харькова, а также Дергачевской общины.



Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 45 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 19 мая.