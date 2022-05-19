Харьков на утро 19 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За прошедшие сутки обстрелы оккупантов вызывали шесть пожаров на территории Харьковской области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 19 мая.
Больше всего обстрелов произошло в Харьковском районе. В результате прилетов возникло пять пожаров, горели частные дома и дворовые застройки. Еще один пожар произошел в Золочевской общине, где горело 1,5 га сухостоя. Все пожары были ликвидированы силами ГСЧС в кратчайшие сроки.
Всего заа сутки с 18 по 19 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выездов, из которых:
15 - на ликвидацию пожаров (6 вызванных обстрелами и 9 по другим причинам);
4 - для проведения аварийно-спасательных работ№;
5 - для оказания помощи населению:
5 - другие выезды.
В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Салтовского, Индустриального районов города Харькова и Дергачевской и Роганской общин.
Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 45 вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 18 мая.
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