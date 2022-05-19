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19.05.2022  08:27   Рита Парфенова

Харьков на утро 19 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За прошедшие сутки обстрелы оккупантов вызывали шесть пожаров на территории Харьковской области.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 19 мая.

Больше всего обстрелов произошло в Харьковском районе. В результате прилетов возникло пять пожаров, горели частные дома и дворовые застройки. Еще один пожар произошел в Золочевской общине, где горело 1,5 га сухостоя. Все пожары были ликвидированы силами ГСЧС в кратчайшие сроки.

Всего заа сутки с 18 по 19 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выездов, из которых:
15 - на ликвидацию пожаров (6 вызванных обстрелами и 9 по другим причинам);
4 - для проведения аварийно-спасательных работ№;
5 - для оказания помощи населению:
5 - другие выезды.

В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Салтовского, Индустриального районов города Харькова и Дергачевской и Роганской общин.

Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 45 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 18 мая.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, харьков, гсчс
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