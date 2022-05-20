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20.05.2022  11:13   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 20 мая 2022 года


Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 4 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 287 человек. Выздоровело 288 2125 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 015 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (все - жители города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 мая.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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