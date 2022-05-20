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20.05.2022  11:20   Виталий Хиневич

В Харькове полицейские следят за правопорядком

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1272 обращений граждан.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в течение суток в отделения полиции был доставлен 21 человек для проверки причастности к диверсионной деятельности.
 
Во время несения службы на блок поста в пгт Малая Даниловка сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Volkswagen, в салоне которого обнаружили автомат Калашникова, патроны разных калибров и две гранаты. Оружие и боеприпасы изъяты, водитель автомобиля задержан.
 
Во время патрулирования Харькова полицейские обнаружили подозрительного мужчину, у которого изъяли наркотики.
 
Кроме этого, по улице Грицевца наряд полиции прекратил противоправные действия мародера, пытавшегося вынести товар из магазина косметики.
 
Напомним, в Харькове избили водителя такси.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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