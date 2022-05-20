20.05.2022 11:20 Виталий Хиневич

В Харькове полицейские следят за правопорядком

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1272 обращений граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в течение суток в отделения полиции был доставлен 21 человек для проверки причастности к диверсионной деятельности.

Во время несения службы на блок поста в пгт Малая Даниловка сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Volkswagen, в салоне которого обнаружили автомат Калашникова, патроны разных калибров и две гранаты. Оружие и боеприпасы изъяты, водитель автомобиля задержан.

Во время патрулирования Харькова полицейские обнаружили подозрительного мужчину, у которого изъяли наркотики.

Кроме этого, по улице Грицевца наряд полиции прекратил противоправные действия мародера, пытавшегося вынести товар из магазина косметики.