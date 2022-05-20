20.05.2022 11:26 Рита Парфенова

Сколько лифтов запустили в Харькове

Специалисты по техническому обслуживанию и ремонту лифтов продолжают проверять техническое состояние подъемников в жилых домах по всем районам города и запускать их в эксплуатацию.



city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КСП "Харьковгорлифт", по состоянию на 18 мая в городе уже включено 2525 лифтов, или 37% от общего их количества. Речь идет о лифтах в жилых домах коммунальной формы собственности. ольше половины лифтов уже работаю в Индстриальном районе города, в Шевченковском запущена четверть подъемников.

По районам города картина включения лифтов следующая:

Индустриальный – 339 лифтов (57%);

Киевский – 320 лифтов (32%);

Салтовский – 484 лифта (30%);

Немышлянский – 274 лифта (56%);

Новобаварский – 158 лифтов (39%);

Основянский – 187 лифтов (51%);

Слободской – 247 лифтов (37%);

Холодногорский – 196 лифтов (51%);

Шевченковский – 320 лифтов (25%).

На редприятии уточнили, что кроме технического состояния оборудования, на сроки запуска лифтов влияет отсутствие электропитания на вводном устройстве лифта, поскольку электросети были повреждены. «Решать эти проблемы электромеханикам помогают электромонтеры предприятия», - отметили в КСП «Харьковгорлифт».



Напомним, что в Харькове начинают постепенно запускать лифты, не работавшие с начала войны. С графиком включения лифтов в жилых районах можно ознакомиться по ссылке.