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20.05.2022  11:26   Рита Парфенова

Сколько лифтов запустили в Харькове

Специалисты по техническому обслуживанию и ремонту лифтов продолжают проверять техническое состояние подъемников в жилых домах по всем районам города и запускать их в эксплуатацию.


city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КСП "Харьковгорлифт", по состоянию на 18 мая в городе уже включено 2525 лифтов, или 37% от общего их количества. Речь идет о лифтах в жилых домах коммунальной формы собственности. ольше половины лифтов уже работаю в Индстриальном районе города, в Шевченковском запущена четверть подъемников.

По районам города картина включения лифтов следующая:

  • Индустриальный – 339 лифтов (57%);
  • Киевский – 320 лифтов (32%);
  • Салтовский – 484 лифта (30%);
  • Немышлянский – 274 лифта (56%);
  • Новобаварский – 158 лифтов (39%);
  • Основянский – 187 лифтов (51%);
  • Слободской – 247 лифтов (37%);
  • Холодногорский – 196 лифтов (51%);
  • Шевченковский – 320 лифтов (25%).

На редприятии уточнили, что кроме технического состояния оборудования, на сроки запуска лифтов влияет отсутствие электропитания на вводном устройстве лифта, поскольку электросети были повреждены. «Решать эти проблемы электромеханикам помогают электромонтеры предприятия», - отметили в КСП «Харьковгорлифт».

Напомним, что в Харькове начинают постепенно запускать лифты, не работавшие с начала войны. С графиком включения лифтов в жилых районах можно ознакомиться по ссылке.

Тэги:  лифт, харьков
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