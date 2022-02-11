Могут загореться даже на стоянке: Kia и Hyundai отзывают полмиллиона машин

Масштабную отзывную кампанию проводят автопроизводители Kia и Hyundai. Она может коснуться полумиллиона машин.
Kia Sportage 2014-2016 годов выпуска, Kia K900 и Hyundai Santa Fe2016-2018 годов выпуска попали под отзыв по инициативе производителя, передает РЕДПОСТ.
Причиной таких действия стало выявление неисправности в работе блока ABS. Как оказалось, существует высокий риск возгорания автомобилей – короткое замыкание с высокой долей вероятности может произойти в блоке управления антиблокировочной системой. Иными словами, машина может воспламениться, даже когда двигатель будет выключен.
Примерно год назад корейские производители уже проводили отзыв моделей Optima, Sorento и Santa Fe. Тогда в автомобилях была проблема с утечкой тормозной жидкости, что могло привести к воспламенению.
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