11.02.2022 08:06 Рита Парфенова

Начальник полиции Харьковской области будет уволен из-за резонансного ДТП

Министр внутренних дел Денис Монастырский принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Об этом Денис Монастырский написал на своей странице в Facebook, передает РЕДПОСТ.



ПО его словам, этому способствовало то, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП.



«Однако уже сегодня (9 февраля – прим. ред.) стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте», – написал Монастырский.

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Министр внутренних дел заявил, что из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования.

Расследование ДТП в под Харьковом прокомментировала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, уже готовится постановление о передаче расследования в Офис Генерального прокурора.



«Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров – проще говоря, лжет. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц. Дело на моем личном контроле», – заявила она в своем Facebook.



Напомним, 9 февраля около 23 часов автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский». Тело человека обнаружили ехавшие по этой дороге водители и сообщили в полицию. На месте происшествия был обнаружен номерной знак автомобиля Mersedes-Benz G63, принадлежащий фирме одного из известных харьковских бизнесменов. 50-летнему мужчине, который сообщил, что был за рулём, сообщено подозрение по ч.2 ст.286 УК (ДТП с погибшим) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности).

Подробнее о расследовании происшествия читайте в рубрике ДТП с кортежем Ярославского