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17.12.2021  15:30   Виталий Хиневич

Иностранная валюта и арендованный дом: на харьковских нардепов открыли уголовные дела

Генеральная прокуратура открыла уголовные производства в отношении трех народных избранников.

Декларация народных депутатов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
Отмечается, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила дела в отношении двух народных депутатов от "Слуги народа" Александра Куницкого, Николая Кириченко и члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского. Причиной производства стал факт недостоверного декларирования финансов.
 
Таким образом, Александр Куницкий не указал в декларации кредит в иностранной валюте, который предназначен на покупку квартиры в Израиле, Николай Кириченко скрыл недвижимость на сумму 1,3 миллиона гривен.
 
 
В свою очередь Забродский не указал в декларации жилой дом, который он арендовал. Его стоимость оценивается в 1,54 миллионов гривен. 
 
Напомним, ранее мы сообщали, что спецпрокуратура займется харьковскими нардепами Александром Куницким и Николаем Кириченко. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, в частности, выявляет факты наличия необоснованных активов и незаконного обогащения.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  декларация, нардепы, харьков
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