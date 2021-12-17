17.12.2021 15:30 Виталий Хиневич

Иностранная валюта и арендованный дом: на харьковских нардепов открыли уголовные дела

Генеральная прокуратура открыла уголовные производства в отношении трех народных избранников.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила дела в отношении двух народных депутатов от "Слуги народа" Александра Куницкого, Николая Кириченко и члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского. Причиной производства стал факт недостоверного декларирования финансов.

Таким образом, Александр Куницкий не указал в декларации кредит в иностранной валюте, который предназначен на покупку квартиры в Израиле, Николай Кириченко скрыл недвижимость на сумму 1,3 миллиона гривен.

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В свою очередь Забродский не указал в декларации жилой дом, который он арендовал. Его стоимость оценивается в 1,54 миллионов гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что спецпрокуратура займется харьковскими нардепами Александром Куницким и Николаем Кириченко. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, в частности, выявляет факты наличия необоснованных активов и незаконного обогащения.