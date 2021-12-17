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17.12.2021  15:40   Дмитрий Колоней

Нажился на детской площадке: под Харьковом дельцу сообщили о подозрении (фото)

Под Харьковом мужчину подозревают в присвоении чужого имущества и совершении служебного подлога.

Криминал Харьков: Делец присвоил 190 тысяч на ремонте детской площадки в Великобурлукском районе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Купянской окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского, установлено, что в 2019 году между сельским советом Великобурлукского района Харьковской области и предпринимателем был заключен договор на обустройство современной многофункциональной уличной спортивной площадки.
 
 
По результатам проведенной работы предприниматель внес недостоверные сведения о стоимости фактически выполненных работ и примененных строительных материалов. Несоответствие фактически выполненных работ проектно-сметной документации составляет около 190 тыс. грн.
 
Криминал Харьков: Делец присвоил 190 тысяч на ремонте детской площадки в Великобурлукском районе
 
Ушлому дельцу светитограничение свободы до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
 
Напомним, ранее мы писали о растрата 9 миллионов.
 
Тэги:  мошеничество, афера, харьков, украина, великий бурлук, купянск
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