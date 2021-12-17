17.12.2021 15:40 Дмитрий Колоней

Нажился на детской площадке: под Харьковом дельцу сообщили о подозрении (фото)

Под Харьковом мужчину подозревают в присвоении чужого имущества и совершении служебного подлога.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Купянской окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского, установлено, что в 2019 году между сельским советом Великобурлукского района Харьковской области и предпринимателем был заключен договор на обустройство современной многофункциональной уличной спортивной площадки.

По результатам проведенной работы предприниматель внес недостоверные сведения о стоимости фактически выполненных работ и примененных строительных материалов. Несоответствие фактически выполненных работ проектно-сметной документации составляет около 190 тыс. грн.

Ушлому дельцу светитограничение свободы до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.