17.12.2021 14:59 Анжелика Демидова

Морозы в Харькове: когда ожидать

Погода в Харькове ухудшится. В выходные ожидается мокрый снег, налипание снега, гололедица на дорогах, температура воздуха в течение суток составит около 0°, передаёт корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на информацию Харьковского регионального гидрометцентра.



РЕДПОСТ

В воскресенье 19 декабря непогода усилится.

"Днём мокрый снег, метель, ветер юго-западный местами с порывами 15-20 м/с. И похолодает ночью уже 0-5° мороза, днём от - 2° до +3°. ", - отмечают синоптики.

Такую же ненастную погоду прогнозируют и в понедельник. А вот со вторника обещают существенное похолодание.

"21 декабря. Местами небольшой снег. Температура в течение дня 7-12° мороза.

22 декабря. Ночью 15-20° мороза, днём 10-15°. Без осадков", - предупреждают в Харьковском гидрометцентре.

Согласно другим метеосайтам морозы на долго не задержатся. И, по их долгосрочным прогнозам, уже в следующие выходные стоит ожидать оттепели.