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17.12.2021  14:59   Анжелика Демидова

Морозы в Харькове: когда ожидать

Погода в Харькове ухудшится. В выходные ожидается мокрый снег, налипание снега, гололедица на дорогах, температура воздуха в течение суток составит около 0°, передаёт корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на информацию Харьковского регионального гидрометцентра.


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В воскресенье 19 декабря непогода усилится.  
 
"Днём мокрый снег, метель, ветер юго-западный местами с порывами 15-20 м/с. И похолодает ночью уже 0-5° мороза, днём от - 2° до +3°. ", - отмечают синоптики. 
 
Такую же ненастную погоду прогнозируют и в понедельник. А вот со вторника обещают существенное похолодание. 
 
 
"21 декабря. Местами небольшой снег. Температура в течение дня 7-12° мороза.
 
22 декабря.  Ночью 15-20° мороза, днём 10-15°. Без осадков", - предупреждают в Харьковском гидрометцентре. 
 
Согласно другим метеосайтам морозы на долго не задержатся. И, по их долгосрочным прогнозам, уже в следующие выходные стоит ожидать оттепели.
 
Напомним, ранее мы писали о причудах и непредсказуемости погоды харьковских зим в прошлом.
 
Тэги:  морозы, снег, харьков
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