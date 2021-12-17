Морозы в Харькове: когда ожидать

Погода в Харькове ухудшится. В выходные ожидается мокрый снег, налипание снега, гололедица на дорогах, температура воздуха в течение суток составит около 0°, передаёт корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на информацию Харьковского регионального гидрометцентра.
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Сосредоточьтесь на позитивных моментах – и день окажется очень продуктивным. Нелишними будут высокая работоспособность и усидчивость.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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