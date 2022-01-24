24.01.2022 08:00

24 января: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. И хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но Днем рождения эскимо принято считать именно 24 января – потому как запатентовать его догадался первым Нельсон. Свое изобретение он назвал «эскимо-пай» – пирожок эскимоса.

По одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, одетое в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», и получило такое название. Кстати, первое эскимо было без деревянной палочки - она появилась лишь в 1934 году.



В Международный день эскимо все любители этого лакомства могут съесть его с особым смыслом, отпраздновав, таким образом, этот праздник. Главное помнить, что по действующим стандартам эскимо может быть только на палочке и в глазури, иначе это не эскимо.



Также в этот день...



В 1732 году родился Пьер Огюстен Карон де Бомарше, французский комедиограф, автор «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро».



1776 – родился Эрнст Теодор Амадей Гофман, немецкий писатель, композитор, музыкальный критик, дирижер, художник-декоратор.



1848 – родился Василий Суриков, живописец, участник Товарищества передвижников и «Союза русских художников», мастер русской исторической картины; соединил традиции исторического романтизма с живописным новаторством.



1848 – в Калифорнии найдено золото. Началась Калифорнийская «золотая лихорадка».



1900 – родился Феодосий Добжанский (Добржанский). Известный генетик украинского происхождения. Большую часть жизни и основные работы провел в США.



1901 – родился Михаил Ромм, режиссер и сценарист, поставивший «Ленина в Октябре», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм» и ставший лауреатом Венецианского кинофестиваля в номинации «СССР за 1934 год», а также Каннского фестиваля в номинации «Режиссер» за 1946 год.



1924 – в Шамони (Франция) начались первые зимние Олимпийские игры. На Игры прибыло 293 спортсмена, в том числе 13 женщин из 16 стран. В программу первых Зимних Олимпийских игр вошли бобслей, лыжный спорт (гонки, прыжки с трамплина, двоеборье ), скоростной бег на коньках, фигурное катание на коньках, хоккей. Женщины соревновались только в фигурном катании на коньках. В неофициальном командном зачете с большим преимуществом победу над соперниками одержали спортсмены Норвегии, которые завоевали 18 медалей – 4 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых. Вторыми были финские олимпийцы – 9 медалей, из них 4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых, а третьими – спортсмены США с 3 медалями – 1 золотая и 2 серебряных.



1931 – был основан Московский цыганский театр «Ромэн», единственный в мире профессиональный театр цыган, самый старый из ныне действующих.



1934 – в строй вступает Харьковский турбогенераторный завод им. С.М. Кирова. Сооружение завода (началось в апреле 1929) намечалось проводить по проекту зарубежных специалистов, предусматривавших строительство цехов из металлоконструкций. «Но советские строители разработали свой проект использования железобетона, что намного снизило стоимость сооружения завода». Первую турбину мощностью 50 тыс. кВт (она была паровой) завод изготовил в 1935 году.



1935 – в американском городе Ричмонде поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера» («Krueger Cream Ale»). И правильно придумали: самые дорогие сердцу сбережения нужно хранить в банке.



1950 – родился Даниель Отой, французский актер («Девушка на мосту», «Королева Марго», «Хамелеон», «Набережная Орфевр, 36»).



1953 – родился Юрий Башмет, выдающийся российский альтист, дирижер, народный артист СССР.



1961 – родилась Настасья Кински, немецкая киноактриса («Париж, Техас», «Крестная мать», «Небо над Берлином 2»).



1967 – родился Андрей Белянин, российский писатель и поэт, пишущий в жанре фэнтези.



1978 – родилась Екатерина Климова, актриса театра и кино («Грозовые ворота», «Мы из будущего», сериал «Бедная Настя») жена актера Игоря Петренко.



1984 – выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. Он появился в продаже по цене 2495 долларов за штуку.



1986 – родилась Миша Бартон, англо-американская актриса и модель, известная благодаря роли Мариссы Купер в сериале «Одинокие сердца».



1986 – американский космический аппарат «Вояджер-2» стал первым искусственным объектом, который достиг Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. км.



1992 – Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признали независимость Украины.



1992 – Украина установила дипломатические отношения с Австрией и Францией.



2010 – фантастический боевик «Аватар» Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым фильмом в истории.



2011 – теракт в аэропорту Домодедово (Москва, Россия).



2015 – обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе.



Именины отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.