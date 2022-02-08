Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1438 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2022 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 281 224 человек. Выздоровело 241 571 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 32 992 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1570 человек (в том числе у 1438 жителей города Харькова). 124 человека заболели в Богодуховском районе, 113 – в Красноградском, 75 – в Изюмском, 69 – в Купянском, 42 – в Чугуевском, 29 – в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 февраля.
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