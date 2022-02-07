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07.02.2022  10:20   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1121 случай заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1609 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 279 202 человек. Выздоровело 240 779 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 31 774 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1267 человек (в том числе у 1121 жителей города Харькова). 140 человек заболели в Чугуевском районе, 76 – в Лозовском, 54 – в Изюмском, 39 – в Купянском, 18 – в Богодуховском, 15 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 7 февраля 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 февраля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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