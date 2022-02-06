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06.02.2022  10:19   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1251 случай заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1897 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 277 593 человек. Выздоровело 239 955 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 997 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1389 человек (в том числе у 1251 жителей города Харькова). 269 человек заболели в Чугуевском районе, 120 – в Лозовском, 62 – в Купянском, 28 – в Изюмском, 22 – в Богодуховском, 7 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 6 февраля 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 февраля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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