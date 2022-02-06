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06.02.2022  11:15   Рита Парфенова

В Харькове мужчина отравился угарным газом

Отравление произошло во время пожара в квартире на Салтовке.

пожар харьков

Пожар произошел в девятиэтажке по улице Гвардейцев Широнинцев, 41Б, передает РЕДПОСТ.

В 9 утра воскресенье, 6 февраля, в квартире на 1-м этаже загорелись домашние вещи на площади около 3 кв.

К месту происшествия было направлено 2 отделения спасательной службы на автоцистернах. Во время тушения пожара ГСЧСники спасли 59-летнего владельца квартиры. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, с предварительным диагнозом отравления угарным газом.

На полное тушение пожара у спасателе1 ушло менее 20 минут. Причина его возникновения и причиненный устанавливаются.

Напомним, 1 февраля около 12:07 спасателям поступило сообщение о смерти 68-летнего мужчины в результате пожара. Возгорание возникло в комнате жилого дома на территории частного земельного участка в пгт Кегичевка Красноградского района. К моменту обнаружения тела, пожар локализовался самостоятельно. Пожарных на место происшествия не вызывали.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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