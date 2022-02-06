06.02.2022 09:56 Рита Парфенова

Нетрезвое ДТП В Харькове: водитель превысил норму в 11 раз

Дорожно-транспортное происшествие с травмированными произошло вечером 4 февраля в Харькове.

После половины седьмого вечера на улице Деревянко столкнулись легковые автомобили Daewoo и Toyota, передает РЕДПОСТ.



В аварии пострадал водитель автомобиля Toyota. Медики госпитализировали его в больницу.



Когда полицейские оформляли ДТП, обнаружили у водителя автомобиля Daewoo признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения на месте, водитель согласился. Результат оказался положительным и составил 2,29 промилле, что более чем в 11 раз превысило допустимую норму в 0,2 промилле.



На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, 27 января столкнулись легковые автомобили Chevrolet Lanos и Nissan Leaf. Машины занесло на скользких от мороза трамвайных путях.