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06.02.2022  09:56   Рита Парфенова

Нетрезвое ДТП В Харькове: водитель превысил норму в 11 раз

Дорожно-транспортное происшествие с травмированными произошло вечером 4 февраля в Харькове.

ДТП Харьков: на улице Деревянко столкнулись Daewoo и Toyota

После половины седьмого вечера на улице Деревянко столкнулись легковые автомобили Daewoo и Toyota, передает РЕДПОСТ.

В аварии пострадал водитель автомобиля Toyota. Медики госпитализировали его в больницу.

Когда полицейские оформляли ДТП, обнаружили у водителя автомобиля Daewoo признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения на месте, водитель согласился. Результат оказался положительным и составил 2,29 промилле, что более чем в 11 раз превысило допустимую норму в 0,2 промилле.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

ДТП Харьков: на улице Деревянко столкнулись Daewoo и Toyota

Напомним, 27 января столкнулись легковые автомобили Chevrolet Lanos и Nissan Leaf. Машины занесло на скользких от мороза трамвайных путях.
Тэги:  дтп, харьков
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