Нетрезвое ДТП В Харькове: водитель превысил норму в 11 раз

Дорожно-транспортное происшествие с травмированными произошло вечером 4 февраля в Харькове.
После половины седьмого вечера на улице Деревянко столкнулись легковые автомобили Daewoo и Toyota, передает РЕДПОСТ.
В аварии пострадал водитель автомобиля Toyota. Медики госпитализировали его в больницу.
Когда полицейские оформляли ДТП, обнаружили у водителя автомобиля Daewoo признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения на месте, водитель согласился. Результат оказался положительным и составил 2,29 промилле, что более чем в 11 раз превысило допустимую норму в 0,2 промилле.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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