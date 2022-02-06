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06.02.2022  09:36   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 6 февраля. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №3),
  • ул. Студенческая, 5/2 (п. №2, стояк) до 20:00 6 февраля.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №4, стояк),
  • ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 6 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 6 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Цезаря Кюи (ч/с),
  • пер. Соборный (Советский), 1 (п. №2, стояк),
  • ул. 23 Августа, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 6 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 5 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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