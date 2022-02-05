Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 5 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Появится потребность в самореализации и признании окружающих. Можно заручиться чьим-то покровительством – люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 5 и 6 февраля В субботу нас ожидает морозный день, а в воскресенье ветер и снегопады принесут тепло.