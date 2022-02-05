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05.02.2022  08:53   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 5 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Новобаварский район:

  • ул. Добролюбова, 18 до 20:00 5 февраля.

Основянский район:

  • ул. Биологическая, 1-б (п. №2, стояк) до 17:00 5 февраля.

Слободской район:

  • ул. Александра Матросова, 16-а (п. №4, стояк) до 20:00 5 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Тобольская, 31 (п. №4) до 20:00 5 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Большая Панасовская (Котлова), 67 до 20:00 5 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 4 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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