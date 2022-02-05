ДТП в Харькове: автомобили не поделили перекресток двух проспектов (фото)

Вечером 4 февраля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие.
На перекрестке проспектов Московского и Петра Григоренко столкнулись две легковушки, передает РЕДПОСТ.
В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла 4 февраля около 21:10 в районе дома 257 по Московскому проспекту. Участниками происшествия стали легковые автомобили Daewoo Sens и ЗАЗ Vida.
В результате ДТП пострадали пассажирка из автомобиля Daewoo Sens и водитель из автомобиля ЗАЗ. Каретой скорой помощи их госпитализировали в лечебное учреждение.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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