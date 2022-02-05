05.02.2022 09:57 Рита Парфенова

ДТП в Харькове: автомобили не поделили перекресток двух проспектов (фото)

Вечером 4 февраля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие.

На перекрестке проспектов Московского и Петра Григоренко столкнулись две легковушки, передает РЕДПОСТ.

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла 4 февраля около 21:10 в районе дома 257 по Московскому проспекту. Участниками происшествия стали легковые автомобили Daewoo Sens и ЗАЗ Vida.

В результате ДТП пострадали пассажирка из автомобиля Daewoo Sens и водитель из автомобиля ЗАЗ. Каретой скорой помощи их госпитализировали в лечебное учреждение.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.