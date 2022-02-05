05.02.2022 10:44 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 5 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1360 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2101 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 275 696 человек. Выздоровело 239 250 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 815 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1604 человек (в том числе 1360 жителей города Харькова). 142 человека заболели в Изюмском районе, 142 – в Богодуховском, 77 – в Чугуевском, 70 – в Купянском, 40 – в Красноградском, 26 – в Лозовском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 февраля.