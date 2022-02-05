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05.02.2022  11:06   Рита Парфенова

«Что-то его допекло»: сестра Артемия Рябчука рассказала, что с ним происходило в Нацгвардии

Сестра «днепровского стрелка» рассказала, как подозреваемый в массовом убийстве служил в Нацгвардии.


Фото из открытых источников

Интервью сестрой дневпровского стрелка Артема Рябчука

Интервью с родной сестрой Артем Рябчука Юлией опубликовал бывший нардеп Игорь Мосийчук, передает РЕДПОСТ.

Женщина рассказала, что она и их мать заметили перемены в поведении парня, когда тот пошел служить. В военной части Артем изменился. Он просил деньги на ремонт телефона, странно общался.

«Когда он перешел в воинскую часть, что-то изменилось. Но он не жаловался. Говорил, что там все очень строго, но не упоминал про прессинг. Мы заподозрили что-то неладное спустя время: у него изменился лексикон. В переписке он начал писать слова, которые раньше не употреблял. Попросил деньги на ремонт телефона. Сейчас мы уже начинаем подозревать, что телефон у него могли отобрать и общаться от его имени с мамой», — рассказала Юлия.

Юлия также добавила, что пойти на крайние меры Рябчук мог из-за чего-то “сверхестественного”.

«Видимо, был какой-то накопительный эффект. Что-то его допекло. Он не из тех, кто будет жестоко мстить. Мне страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство — единственный выход», – добавил женщина.

Подробности – в рубрике Стрельба в Днепре.

Тэги:  стрельба в днепре, нацгвардия, харьков
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