Выходные 5 и 6 февраля в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут музыкальные и развлекательные программы.
Парк Горького приглашает харьковчан провести выходные на свежем воздухе, передает РЕДПОСТ.
Для создания правильного настроения в парке будет звучать музыка, для детей на главной сцене пройдет мини-дискотека, а старшее поколение ожидают традиционные танцевальные вечера.
13.00–13.45 Мини-диско «Мы - разбойники!»
17.00–17.45 Детская развлекательная программа «Капельки»
19.00–21.00 Танцевальная музыка
14.00–18.00 Танцевальный вечер
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.00–15.45 Танцевальный батл «Пушистики»
13.00–13.45 Мини-диско «Давай, танцуй!»
17.00–17.45 Детская развлекательная программа «Дивосвит»
19.00–21.00 Танцевальная музыка
14.00–18.00 Танцевальный вечер
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.00–15.45 Танцевальный батл «Время приключений»
Напомним, парк Горького перешел на зимний режим работы. Аттракционы и развлекательные зоны будут работать на час меньше. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45. В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.
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