05.02.2022 11:24 Рита Парфенова

Выходные 5 и 6 февраля в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут музыкальные и развлекательные программы.



РЕДПОСТ

Парк Горького приглашает харьковчан провести выходные на свежем воздухе, передает РЕДПОСТ.

Для создания правильного настроения в парке будет звучать музыка, для детей на главной сцене пройдет мини-дискотека, а старшее поколение ожидают традиционные танцевальные вечера.

Программа на субботу, 5 февраля

Главная сцена

13.00–13.45 Мини-диско «Мы - разбойники!»

17.00–17.45 Детская развлекательная программа «Капельки»

19.00–21.00 Танцевальная музыка

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальный вечер

Развлекательный центр

14.00–17.00 Творческая мастерская

15.00–15.45 Танцевальный батл «Пушистики»

Программа на воскресенье, 6 февраля

Главная сцена

13.00–13.45 Мини-диско «Давай, танцуй!»

17.00–17.45 Детская развлекательная программа «Дивосвит»

19.00–21.00 Танцевальная музыка

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальный вечер

Развлекательный центр

14.00–17.00 Творческая мастерская

15.00–15.45 Танцевальный батл «Время приключений»

Напомним, парк Горького перешел на зимний режим работы. Аттракционы и развлекательные зоны будут работать на час меньше. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45. В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.