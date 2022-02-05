05.02.2022 12:20 Александра Жук

Стрельба в Днепре: какое наказание ждет Артемия Рябчука, если его признают психически больным

27 января в Днепре на предприятии «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии устроил сафари на своих сослуживцев. Пятеро убитых и ещё столько же тяжело раненых. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.



Фото из открытых источников

Корреспондент РЕДПОСТ пообщался с экспертами-криминалистами и узнал, какое наказание грозит Артемию Рябчуку и как будут развиваться события, если его признают психически больным.

Расследование

На данный момент ведётся расследование. Рябчук обвиняется по 3 статьям: умышленное убийство, дезертирство и похищение оружия. Избрана и мера пресечения – Рябчук в СИЗО без возможности внесения залога. Прокуратура просит для подозреваемого пожизненное заключение.



То, что произошло в Днепре, больше недели на слуху у всех. Некоторые скептически относятся к расследованию и считают, что если Рябчук и сядет, то на минимальный срок. Однако юристы уверяют, что наказание будет максимально суровое. Свое дело сделает общественный резонанс, вызванный днепровской трагедией.

115 статья УКУ. 15 лет тюрьмы или пожизненное

«Суд, принимая решение по каждой из статей, если будет установлена его вина и это будет установлено обвинительным приговором, обязан в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом назначить наказание по каждой из статей, а затем принять решение. Или же добавление приговоров за каждую из статей. В таком случае наличие 115-й статьи само по себе дает уже возможность суду назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», – говорит криминалист Дмитрий Цыплицкий.

Новые краски в расследовании

Сейчас не исключают, что Рябчук мог совершить свое преступление и в состояние аффекта. Но все точки над «i» должна поставить экспертиза, говорят юристы.



Артемий Рябчук знал, что несколько сослуживцев в ту ночь спрятались от него. Более того, он сам об этом заявил, давая показания. Поэтому то, что он был в состоянии аффекта, под вопросом, подчеркивают практики.



«Если эксперты признают его ограниченно вменяемым или невменяемым, суд обязан в соответствии с законодательством все равно назначить ему наказание. Если суд признает его виновным, то от отбывания наказания его освободят, в связи с тем, что ему нужно будет проходить психиатрическое лечение. Учитывая нормативную базу, которая это регулирует, то он будет проходить лечение в заведении строгого режима», – говорит юрист Дмитрий Цыплицкий, – «Кроме того, то, как личность вела себя на задержании, предшествовавшие действия, когда он сам решил сдаться и что очень важно, то, как он себя вел на следственном эксперименте и какие он давал показания на суде, когда ему выбирали меру пресечения, то я как специалист и юрист по уголовным делам, могу сказать, что он (Рябчук – Ред.) понимал, что делает и понимал последствия. Поэтому, считаю, что экспертиза лишний раз подтвердит, что он как раз был вменяем в момент совершения преступления», – подчеркнул Цыплицкий.

Буллинг, «дедовщина» и группы поддержки. Как они повлияют на срок Рябчука?

В СМИ, обсуждая события, которые произошли в Днепре, часто всплывают темы буллинга и дедовщины, которые могли годами присутствовать в военной части. Были они или нет, но как утверждают юристы, это никак не смягчит наказание для Рябчука.



«Группы поддержки Рябчука ратуют не столько за освобождение этого парня или за его оправдание, а они хотят добиться, на мой взгляд, расследования того, что могло вызвать такие действия. Так вот, в соответствии с положениями законодательства, следователи, расследующие данное дело, просто обязаны установить и мотив совершения преступления. Но сам мотив, который будет состоять в буллинге, дедовщине и других издевательствах, никоим образом не повлияет на квалификацию статьи», – подчеркнул криминалист Дмитрий Цыплицкий.



Поэтому, не исключено, что будут заведены еще новые уголовные производства. Но уже на тех, кто допустил беспорядки в военной части, которая фигурирует в днепровской трагедии. И если их вину смогут доказать, то наказание будет отбывать не только Артемий Рябчук, но и другие.



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