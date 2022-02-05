Как в Харькове прошли соревнования ездовых собак (фото)

5 февраля на окраине Харькова, в микрорайоне Пятихатки, состоялись соревнования ездовых собак по зимним дисциплинам «Winter Dog Fest – 2022».
Появится потребность в самореализации и признании окружающих. Можно заручиться чьим-то покровительством – люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В субботу нас ожидает морозный день, а в воскресенье ветер и снегопады принесут тепло.
5 февраля, в день Агафия-Полухлебника, наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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