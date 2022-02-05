05.02.2022 13:28 Василий Голосный

Как в Харькове прошли соревнования ездовых собак (фото)

5 февраля на окраине Харькова, в микрорайоне Пятихатки, состоялись соревнования ездовых собак по зимним дисциплинам «Winter Dog Fest – 2022».

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в фестивале приняли участие собаки ездовых пород и бездомные собаки, которые содержатся в харьковском КП «Центр обращения с животными».

Всего около 70 собак и порядка 30 спортсменов соревновались в скиджоринге (это когда собака тянет за собой спортсмена на лыжах) и буксировании нарт.

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