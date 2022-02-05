Заработала «горячая линия» терробороны Украины

С 4 февраля заработала «горячая линия» Командования Сил территориальной обороны ВС Украины
Как сообщает АрмияInform, по телефону "горячей линии" по номеру 0800507028 украинцы смогут узнать больше о о терробороне и национальном сопротивлении. Звонки на номер телефона «горячей линии» производятся бесплатно.
На «горячей линии» можно получить ответы на самые распространенные вопросы:
Помощь в организации «горячей линии» предоставил фонд «Вернись живым».
Напомним, с 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом 2021 года.
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Появится потребность в самореализации и признании окружающих. Можно заручиться чьим-то покровительством – люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
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