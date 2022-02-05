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05.02.2022  14:07   Рита Парфенова

Заработала «горячая линия» терробороны Украины

С 4 февраля заработала «горячая линия» Командования Сил территориальной обороны ВС Украины

Заработала «горячая линия» Командования Сил территориальной обороны ВС Украины

Как сообщает АрмияInform, по телефону "горячей линии" по номеру 0800507028 украинцы смогут узнать больше о о терробороне и национальном сопротивлении. Звонки на номер телефона «горячей линии» производятся бесплатно.

На «горячей линии» можно получить ответы на самые распространенные вопросы:

  • как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
  • как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;
  • порядок прохождения службы и социальные гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Помощь в организации «горячей линии» предоставил фонд «Вернись живым».

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом 2021 года.

Тэги:  горячая линия, тероборона, харьков
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