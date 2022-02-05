05.02.2022 14:07 Рита Парфенова

Заработала «горячая линия» терробороны Украины

С 4 февраля заработала «горячая линия» Командования Сил территориальной обороны ВС Украины

Как сообщает АрмияInform, по телефону "горячей линии" по номеру 0800507028 украинцы смогут узнать больше о о терробороне и национальном сопротивлении. Звонки на номер телефона «горячей линии» производятся бесплатно.

На «горячей линии» можно получить ответы на самые распространенные вопросы:

как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;

как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;

порядок прохождения службы и социальные гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Помощь в организации «горячей линии» предоставил фонд «Вернись живым».

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом 2021 года.