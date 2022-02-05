05.02.2022 15:38 Рита Парфенова

Под Харьковом мужчину сбил поезд

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства смерти прохожего.

Несчастный случай произошел в Красноградском районе вблизи села Ивановка, передает РЕДПОСТ.

4 февраля около 19:10 в местное отделение полиции сообщили, что на 70 километре перегона Красноград - Новая Вербовка Южной железной дороги пригородным электропоездом сообщением "Красноград-Харьков" смертельно травмирован неизвестный мужчина примерно 55-летнего возраста.

Машинист электрички рассказал, что как только увидел на путях человека, сразу применил световые и звуковые сигналы и экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось, мужчина от полученных травм погиб на месте. Его личность сейчас устанавливается.



В результате дорожно-транспортного происшествия было ограничено движение поездов с 19:10 до 20:40.



По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в поселке городского типа Покотиловка Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие , в результате которого погиб гражданин.