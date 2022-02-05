05.02.2022 08:00

5 февраля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

5 февраля, в день Агафия-Полухлебника, наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.

День, как правило, проходил в хлопотах, ведь ранее было большое количество празднеств, и накопилось много работы. Впереди была весна и посевные, а потому, следовало позаботиться обо всем заранее.



Хозяева 5 февраля убирали в закромах – выметали ненужный сор, мыли стены, пол, чинили крышу, двери. Таким образом, готовили помещения для нового урожая. Также проводилась проверка зерна, подготовленного для посева. Перебирали семена, избавлялись от зерен, которые оказывались испорченными. Приводили в порядок погребы и хранилища. Говорили: «Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет».



На Агафия-полухлебника читались на ветер заговоры на любовь. По старой традиции в этот день нужно было угостить нищих или сирот, людей, обделенных судьбой.



В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.



Также в этот день...



В 1836 году родился Николай Александрович Добролюбов, русский литературный критик.



1840 – родился Хайрем Стивенс Максим, американский конструктор и промышленник, создатель автоматической винтовки, пушки и станкового пулемета «Максим». Основал в Германии пушечный завод.



1850 – в США патентуется первая счетная машина – арифмометр.



1861 – американец Коулмен Селлерс патентует киноаппарат.



1870 – во Львове начинается забастовка типографов, первая забастовка в Западной Украине.



1878 – родился Андре Гюстав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании, который «перевел на французский» идею американца Генри Форда о выпуске надежного недорогого автомобиля, доступного для многих людей среднего достатка.



1914 – родился Уильям Сюард Берроуз, американский писатель, представитель бит-поколения.



1919 – первая в Европе пассажирская авиалиния связывает Берлин и Веймар.



1924 – ВВС начинает ежечасную передачу сигналов точного времени.



1928 – подарок получили все жители планеты, страдающие дефицитом витамина D. 5 февраля впервые удалось синтезировать эту незаменимую часть пищевого рациона человека.



1943 – вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.



1943 – родился Майкл Манн, американский режиссер («Схватка», «Свой человек», «Последний из могикан», «Соучастник»), продюсер и сценарист.



1943 – родился Нолан Бушнелл, американский инженер и предприниматель, который основал Atari, Inc и Chuck E. Cheese’s. Бушнелл был введён в Зал славы видеоигр и Зал славы ассоциации бытовой электроники, получил BAFTA Fellowship и награду «Новатор года» Nations Restaurant News, был назван одним из «50 человек, которые изменили Америку» по версии Newsweek. Бушнелл основал более двадцати компаний и является одним из отцов-основателей индустрии компьютерных игр.



1945 – родилась Шарлота Рэмплинг, английская киноактриса («Гибель богов», «Сердце ангела», «Смерть среди айсбергов», «Беспокойная Анна», «Ночной портье»).



1962 – родился Виктор Раков, советский и российский актер («Мастер и Маргарита», «Петербургские тайны»).



1969 – родился Майкл Шин, британский актер («Сумерки», «Другой мир», «Полночь в Париже», «Кровавый алмаз», «Фрост против Никсона»).



1971 – третья команда американцев на «Apollo 14» высаживается на Луну.



1973 – в Торонто (Канада) началось сооружение самой высокой, на сегодняшний день в мире, телевизионной башни. Высота сооружения 550 метров.



1976 – американка Мод Талл стала самой старой в истории водительницей автомобиля, получив права в возрасте 104 лет.



1980 – родился Брэд Фицпатрик, американский программист. Известен, как создатель Живого Журнала и автор множества проектов в области свободного программного обеспечения.



1985 – родился Криштиану Роналду, португальский футболист.



1986 – 89-летний Эдвин Таундсенд совершает прыжок с парашютом в Вермилион Бей (штат Луизиана, США), становясь таким образом самым пожилым парашютистом.



1991 – столица Киргизии Фрунзе переименована в Бишкек.



2009 – сомалийские пираты, после получения выкупа в размере 3.2 миллиона долларов США, освободили украинское судно «Фаина».



Именины отмечают: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Максим, Федор.