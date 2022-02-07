07.02.2022 10:05 Евгений Клочко

Опасность консервированных продуктов для здоровья: какое влияние они оказывают на организм человека

Консервирование различных продуктов началось еще в древние времена. Тогда не были изобретены холодильники, и таким образом наши предки старались сохранить еду на долгое время. От наличия консервов зависело питание человека в холодное время года. Тем не менее их употребление может быть рискованным.

Какую опасность представляют ингредиенты, которые используются при консервации

В консервах используется большое количество соли, уксуса и сахара, что вредит организму. К примеру, немалое количество соли ведет к нарушению водно-солевого обмена, а сахар плохо влияет на зубы и приводит к ожирению. Различные кислоты, в том числе и уксус, плохо влияют на пищеварительную систему.

Почти во всех консервах, как в домашних, так и в заводских, присутствует один из трех вредных ингредиентов. Вся консервированная рыба и огурцы содержат соль, а, к примеру, ананасы очень сладкие из-за повышенного количества сахара.

Какие консервированные продукты могут вызвать ботулизм

Это инфекционное заболевание, возникающее из-за токсичного воздействия бактерий ботулизма. Оно оказывает негативное влияние на нервную систему человека.

Как объяснили эксперты, ботулотоксины могут содержаться в копченом и соленом мясе, рыбе, колбасе. Но самыми опасными являются продукты, которые загрязнены почвой.

«Бактерии ботулизма являются анаэробами, а это значит, что они могут существовать только там, где нет воздуха», — рассказали эксперты.

Такие бактерии делятся на два вида – вегетативный и споровый. Первые гибнут при температуре около 80 градусов через 30 минут, а во время кипячения – за 5 минут. Но они также могут образовывать споры, которые способны выдержать кипячение около 5 часов, а погибать начинают только во время автоклавирования. Также они не гибнут после заморозки, высушивания и ультрафиолетового облучения.

«В анаэробных или близких к ним условиях споры оживают и начинают выделять в 375 тысяч раз более сильные токсины, чем яд гремучей змеи», – добавили эксперты.

В обыкновенной среде такие бактерии способны жить примерно год, а в консервированных продуктах могут сохраняться намного дольше.

Для профилактики этого заболевания ветеринары советуют:

не покупать у незнакомых людей консервированные продукты;

свежую рыбу потрошить и тщательно мыть под водой;

тщательно промывать все овощи и фрукты;

все консервированные продукты необходимо кипятить примерно 20-25 минут, перед тем как употреблять их в пищу.

При первых признаках ботулизма появляется головная боль, слабость, головокружение и высокая температура. Подобные симптомы могут появиться через пару часов после того, как бактерии попадут в организм.

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