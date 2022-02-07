    
Главная Новости Харькова Lifestyle Опасность консервированных продуктов для здоровья: какое влияние они оказывают на организм человека
07.02.2022  10:05   Евгений Клочко

Опасность консервированных продуктов для здоровья: какое влияние они оказывают на организм человека

Консервирование различных продуктов началось еще в древние времена. Тогда не были изобретены холодильники, и таким образом наши предки старались сохранить еду на долгое время. От наличия консервов зависело питание человека в холодное время года. Тем не менее их употребление может быть рискованным.

Почему могут быть опасны для здоровья консервированные продукты

Какую опасность представляют ингредиенты, которые используются при консервации

В консервах используется большое количество соли, уксуса и сахара, что вредит организму. К примеру, немалое количество соли ведет к нарушению водно-солевого обмена, а сахар плохо влияет на зубы и приводит к ожирению. Различные кислоты, в том числе и уксус, плохо влияют на пищеварительную систему.
 
Почти во всех консервах, как в домашних, так и в заводских, присутствует один из трех вредных ингредиентов. Вся консервированная рыба и огурцы содержат соль, а, к примеру, ананасы очень сладкие из-за повышенного количества сахара.
 
Почему могут быть опасны для здоровья консервированные продукты
 

Какие консервированные продукты могут вызвать ботулизм

Это инфекционное заболевание, возникающее из-за токсичного воздействия бактерий ботулизма. Оно оказывает негативное влияние на нервную систему человека.
 
Как объяснили эксперты, ботулотоксины могут содержаться в копченом и соленом мясе, рыбе, колбасе. Но самыми опасными являются продукты, которые загрязнены почвой.
 
«Бактерии ботулизма являются анаэробами, а это значит, что они могут существовать только там, где нет воздуха», — рассказали эксперты.
 
Такие бактерии делятся на два вида – вегетативный и споровый. Первые гибнут при температуре около 80 градусов через 30 минут, а во время кипячения – за 5 минут. Но они также могут образовывать споры, которые способны выдержать кипячение около 5 часов, а погибать начинают только во время автоклавирования. Также они не гибнут после заморозки, высушивания и ультрафиолетового облучения.
 
«В анаэробных или близких к ним условиях споры оживают и начинают выделять в 375 тысяч раз более сильные токсины, чем яд гремучей змеи», – добавили эксперты.
 
В обыкновенной среде такие бактерии способны жить примерно год, а в консервированных продуктах могут сохраняться намного дольше.
 
Для профилактики этого заболевания ветеринары советуют:
 
  • не покупать у незнакомых людей консервированные продукты;
  • свежую рыбу потрошить и тщательно мыть под водой;
  • тщательно промывать все овощи и фрукты;
  • все консервированные продукты необходимо кипятить примерно 20-25 минут, перед тем как употреблять их в пищу.
При первых признаках ботулизма появляется головная боль, слабость, головокружение и высокая температура. Подобные симптомы могут появиться через пару часов после того, как бактерии попадут в организм.
 
Ранее сообщалось, что в сливочном масле одного из молокозаводов Харькова нашли растительные жиры.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  консервация, продукты, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Культура и Туризм Для спасения уникальной усадьбы в стиле французского классицизма - ее законсервируют в пригороде Харькова 03.12 Власть В Холодногорской колонии «закрыли» корнеплод 23.11 Общество Под Харьковом законсервировали исторический памятник (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 