В Харькове отключили отопление в Слободском районе 7 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Слободского района Харькова будет временно прекращена в понедельник, 7 февраля.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.
Из-за ремонтных работ на трубопроводе по проспекту Героев Сталинграда, 140 до 20:00 7 февраля в Слободском районе будет отключено отопление по адресам:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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