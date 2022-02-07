07.02.2022 09:50 Рита Парфенова

В Харькове отключили отопление в Слободском районе 7 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Слободского района Харькова будет временно прекращена в понедельник, 7 февраля.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

Из-за ремонтных работ на трубопроводе по проспекту Героев Сталинграда, 140 до 20:00 7 февраля в Слободском районе будет отключено отопление по адресам:

пр. Льва Ландау, 2, 4, 6, 8, 8А;

2, 4, 6, 8, 8А; пр. Героев Сталинграда, 136, 136А, 136Б, 136В, 138, 138/1, 138А, 138Б, 138В, 140, 140А, 140Б, 142, 142А, 142Б, 144, 144/1, 144/2, 144А, 144Б, 144В, 146, 146А, 146Б, 146Г, 148, 148А, 148Б, 148В, 150, 150Б, 152, 152А, 152Б, 154, 154А, 156, 160, 189;

136, 136А, 136Б, 136В, 138, 138/1, 138А, 138Б, 138В, 140, 140А, 140Б, 142, 142А, 142Б, 144, 144/1, 144/2, 144А, 144Б, 144В, 146, 146А, 146Б, 146Г, 148, 148А, 148Б, 148В, 150, 150Б, 152, 152А, 152Б, 154, 154А, 156, 160, 189; ул. Ньютона, 107, 109, 111, 111А, 113, 115, 115/1, 115/2, 115А, 119, 121, 121А, 121Б, 123, 123А, 123Б, 123В, 125, 125/1, 125/2, 125А, 125Б, 125В, 127, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 132, 133, 133А, 133Б, 133В, 133Г, 134, 135, 135А, 137, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Г, 141, 143, 143А, 145, 143Б, 132А, 125/3, 134А.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».