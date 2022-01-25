25.01.2022 16:37 Евгений Клочко

В Харькове планируется отключение электричества 26 января: адреса

В среду, 26 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов Восточного района электрических сетей города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В среду, 26 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Восточный район: ул.Алматинская , 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9/2;

, 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9/2; ул.Амосова , 4;

, 4; ул.Базарная , 64/129;

, 64/129; ул.Благодатная , 65/153;

, 65/153; ул.Болонская , 12;

, 12; ул.Дунайская , 32А;

, 32А; ул.Евгеньевская , 40; 53;

, 40; 53; ул.Кемеровская , 1; 10; 11; 1/13; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2А; 20; 21; 21А; 22; 23; 23А; 23/13; 24; 24/1; 24/14; 25; 26; 26А; 27; 28А; 28/17; 29; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 1/13; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2А; 20; 21; 21А; 22; 23; 23А; 23/13; 24; 24/1; 24/14; 25; 26; 26А; 27; 28А; 28/17; 29; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Ковтуна , 13А; 37; 37А;

, 13А; 37; 37А; ул.Краснодарская , 13;

, 13; ул.Кронштадтская , 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105/46; 106; 107; 108; 109; 11; 111; 112; 112А; 113/26; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 13; 130; 131; 132; 133; 134; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 144/62; 145; 146; 147; 148; 149; 15; 150; 151; 152; 152А; 153; 154; 156; 158; 16; 160; 164; 166; 168; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 4; 5; 6; 7; 75; 77; 79/31; 8; 80А; 81; 81/36; 82; 83; 84; 85; 86; 86А; 87/29; 88; 88А; 9; 90; 92; 92/27; 95; 96; 97; 98; 99;

, 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105/46; 106; 107; 108; 109; 11; 111; 112; 112А; 113/26; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 13; 130; 131; 132; 133; 134; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 144/62; 145; 146; 147; 148; 149; 15; 150; 151; 152; 152А; 153; 154; 156; 158; 16; 160; 164; 166; 168; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 4; 5; 6; 7; 75; 77; 79/31; 8; 80А; 81; 81/36; 82; 83; 84; 85; 86; 86А; 87/29; 88; 88А; 9; 90; 92; 92/27; 95; 96; 97; 98; 99; ул.Майкопская , 10; 10/2; 11; 12; 13; 13/2; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 33/1; 34; 4; 4А; 5; 5/1; 6; 7; 8; 9;

, 10; 10/2; 11; 12; 13; 13/2; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 33/1; 34; 4; 4А; 5; 5/1; 6; 7; 8; 9; ул.Туркестанская, 10; 10/1; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18/22; 19; 23; 23/1; 25; 27; 29; 3; 3А; 30; 31; 35; 4; 41; 43; 45; 5; 6; 7; 8; 9;

10; 10/1; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18/22; 19; 23; 23/1; 25; 27; 29; 3; 3А; 30; 31; 35; 4; 41; 43; 45; 5; 6; 7; 8; 9; пр.Льва Ландау , 100; 102; 102/2; 104; 106; 108; 110; 112; 114/1; 116; 118; 120; 122; 122/1; 157; 171А; 187; 36; 60; 60А; 60Б; 62; 62А; 64; 64А; 64Б; 78А; 80; 80/1; 82; 84; 84/1; 86; 88; 90; 92; 94; 98;

, 100; 102; 102/2; 104; 106; 108; 110; 112; 114/1; 116; 118; 120; 122; 122/1; 157; 171А; 187; 36; 60; 60А; 60Б; 62; 62А; 64; 64А; 64Б; 78А; 80; 80/1; 82; 84; 84/1; 86; 88; 90; 92; 94; 98; пр.Московский , 247Б;

, 247Б; пер.Кронштадтский , 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер.Майкопский , 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер.Омельяновский , 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер.Туркестанский , 10; 12; 2/31; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 9; 9А;

, 10; 12; 2/31; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 9; 9А; шос.Салтовское , 100; 137; 140; 142; 144; 146; 148; 150; 152; 154; 156; 158; 160; 162; 164; 168; 170; 172; 174; 176; 178; 180; 182; 184; 186; 186/61; 188; 190; 192; 194; 194/63; 196; 198; 200; 202; 204/107; 206; 208; 210; 212; 214; 216; 218; 220; 222; 228; 234; 236; 238; 60; 60/124; 62; 64; 66; 68; 70; 74; 76; 76/12; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; пр.Льва ул.Довженко , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28Б; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 4; 5; 7; 8; 9;

, 100; 137; 140; 142; 144; 146; 148; 150; 152; 154; 156; 158; 160; 162; 164; 168; 170; 172; 174; 176; 178; 180; 182; 184; 186; 186/61; 188; 190; 192; 194; 194/63; 196; 198; 200; 202; 204/107; 206; 208; 210; 212; 214; 216; 218; 220; 222; 228; 234; 236; 238; 60; 60/124; 62; 64; 66; 68; 70; 74; 76; 76/12; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28Б; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 4; 5; 7; 8; 9; ул.Механизаторов, 1; 2;

1; 2; ул.Северина Потоцкого , 36В; 43; 58;

, 36В; 43; 58; пр-д.Ново-Чунихинский , 1; 2; 3; 4; 6; 8;

, 1; 2; 3; 4; 6; 8; пер.Никитенко, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А. Напомним, 25 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.