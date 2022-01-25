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25.01.2022  16:40   Виталий Хиневич

Фармацевтическая компания начала испытания вакцины от "Омикрона"

Фармкомпания Pfizer / BioNTech начали клинические испытания вакцины от штамма "Омикрон".

Испытания вакцины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что компания начинает клинические испытания вакцины, которая поможет в иммунизации общества от коронавирусной инфекции штамма "Омикрон".
Исследования будут проходить на здоровых людях возрастом от 18 до 55 лет. 
 
Генеральный директор и соучредитель фармацевтической компании Pfizer / BioNTech Угур Шахин отметил, что согласно новым данным, человеческий иммунитет от коронавирусной инфекции ослабевает быстрее при инфицировании штаммом "Омикрон".
 
 
"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за Омикрона, мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет",- отметили представители Pfizer.
 
Главная задача препарата создать пролонгированное действие вакцины и увеличить уровень защиты человека от коронавируса.
 
Напомним, ранее ученые показали, как выглядит «Омикрон» под микроскопом.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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