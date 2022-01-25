25.01.2022 16:40 Виталий Хиневич

Фармацевтическая компания начала испытания вакцины от "Омикрона"

Фармкомпания Pfizer / BioNTech начали клинические испытания вакцины от штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что компания начинает клинические испытания вакцины, которая поможет в иммунизации общества от коронавирусной инфекции штамма "Омикрон".

Исследования будут проходить на здоровых людях возрастом от 18 до 55 лет.

Генеральный директор и соучредитель фармацевтической компании Pfizer / BioNTech Угур Шахин отметил, что согласно новым данным, человеческий иммунитет от коронавирусной инфекции ослабевает быстрее при инфицировании штаммом "Омикрон".

"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за Омикрона, мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет",- отметили представители Pfizer.

Главная задача препарата создать пролонгированное действие вакцины и увеличить уровень защиты человека от коронавируса.

Напомним, ранее ученые показали, как выглядит «Омикрон» под микроскопом.