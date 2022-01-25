25.01.2022 16:00

Купить квартиру в столице до 30 лет - миф или реальность?

Проблема собственного жилья среди современной молодежи в настоящее время наиболее распространена. Молодые люди до 30 лет после того, как получили высшее образование, устроились на престижную работу, часто сталкиваются еще с одной проблемой - собственным жильем.

Согласно статистике за последние годы - треть молодого населения не имеют собственного жилья. Если это одинокие люди, то они снимают комнату или живут родителями, молодые семьи арендуют небольшое жилье.

Для молодых людей, еще не имеющих достаточно средств, возможен вариант покупки квартиры в рассрочку от застройщика или в ипотеку. Также следует обратить внимание на покупку квартиры за пределами города. Для себя Вы можете купить квартиру под Киевом. Современные небольшие городки под Киевом: Ирпень, Буча, Ворзель расположены достаточно близко к столице, цена на недвижимость значительно меньше, а вот выбор почти такой же.

Если Вы молодой человек и в Ваших планах приобрести квартиру для себя или семьи, то предлагаем рассмотреть варианты у одного из крупнейших застройщиков Киевской области - СГ Синергия. ЖК Синергия Сити является одним из объектов застройщика и имеет множество преимуществ, поэтому именно здесь Вам нужно приобрести жилье. К тому же застройщик предлагает кредит на квартиру (уже для готовых вариантов) или рассрочку (на жилье в стадии строительства)

Рассрочка от застройщика.

Данный вариант Вам подойдет, если вы в сбережениях имеете минимум 30% от стоимости жилья и имеете возможность выплачивать ежемесячно определенную сумму (в основном ежемесячный платеж равен сумме аренды за квартиру). Застройщик предоставляет рассрочку на период постройки комплекса 2-3 года.

Если молодая семья имеет по крайней мере 20-30% стоимости жилья, можно попытаться решить проблему жилья через предложения на первичном рынке. Со всеми нюансами Вам поможет ознакомиться менеджер отдела продаж, а также рассчитает Вам комфортный ежемесячный платеж

Ипотека!

Еще одним вариантом, которым Вы можете воспользоваться это – ипотечное кредитование. Оформить кредит можно до 20 лет, а погасить его можно гораздо быстрее.

СГ Синергия сотрудничает с несколькими банками Украины: Правэкс банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Кредобанк, Укргазбанк, ОТП банк, банк "Глобус". Вы можете оформить ипотеку от 7% сроком до 20 лет. .Чтобы выбрать подходящий Вам вариант квартиры, Вы можете на сайте застройщика воспользоваться фильтром подбора квартир, оставить заявку и ждать звонка от менеджера, который все детально расскажет и может рассчитать комфортный ежемесячный платеж.