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11.02.2022  09:55   Рита Парфенова

Появилось видео кортежа Ярославского после ДТП

В Интернете появилась видео нарезки с камер наблюдения по пути следования кортежа Ярославского.



В распоряжении «Украинской правды» появилось видео c камер наблюдения, зафиксировавшим кортеж бизнесмена Александра Ярославского в ночь на 10 февраля, передает РЕДПОСТ.

По информации издания, эти записи были сделаны в Чугувевском районе Харьковской области после ДТП, в котором погиб пешеход.

Напомним, 9 февраля около 23 часов автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский». Тело человека обнаружили ехавшие по этой дороге водители и сообщили в полицию. На месте происшествия был обнаружен номерной знак автомобиля Mersedes-Benz G63, принадлежащий фирме одного из известных харьковских бизнесменов. 50-летнему мужчине, который сообщил, что был за рулём, сообщено подозрение по ч.2 ст.286 УК (ДТП с погибшим) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности).

Подробнее о расследовании происшествия читайте в рубрике ДТП с кортежем Ярославского

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  дтп с кортежем ярославского, харьков, дтп
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