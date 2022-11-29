29.11.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники допомагають упорядковувати «Пункти незламності»

Ремонтники комунального підприємства інтенсивними темпами реалізують найважливішу урядову програму, яка відбувається під патронатом керівництва Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади комунального підприємства «Харківводоканал» беруть активну участь в облаштуванні для харків'ян Пунктів незламності.

Про це повідомив сьогодні, 29 листопада, начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерій Харлан.

За його словами, ремонтники підприємства інтенсивними темпами реалізують найважливішу урядову програму, яка відбувається під патронатом керівництва Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради. У ході її виконання повним ходом тривають роботи щодо створення харків'янам комфортних умов тимчасового перебування у пунктах обігріву.

«Представники адміністрацій усіх міських районів визначають приміщення, які за технічними характеристиками відповідають облаштуванню у них як пунктів обігріву на час екстремальних ситуацій, так і укриттів від можливих ворожих обстрілів. До зони відповідальності бригад з обслуговування внутрішньобудинкових систем та служб зовнішніх водопровідних мереж КП «Харківводоканал» входить монтаж ємностей з резервом води у всі без винятку пункти обігріву та підключення їх до встановлених санвузлів, умивальників та інших точок водорозбору. Після цього вся система в обов'язковому порядку проходить ретельну перевірку», - наголосив Валерій Харлан.

Також начальник управління повідомив, що паралельно створюються і пересувні Пункти незламності. І в їхньому облаштуванні активну участь беруть ремонтні бригади підприємства.