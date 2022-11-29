29.11.2022 10:01

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 листопада

У період з 26 по 28 листопада офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 268 осіб. Одужало 306 473 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1547 осіб особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 14 осіб (із них 13 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, по два - в Ізюмському та Чугуївському, 1 - у Куп’янському районах області.

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