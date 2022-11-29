29.11.2022 09:43 Рита Парфенова

Відомий лікар Олена Гречаніна відзначає день народження

29 листопада відзначає день народження Почесний громадянин Харкова та Харківської області, генеральний директор Міжобласного спеціалізованого медико-генетичного центру рідкісних (орфанних) захворювань Олена Гречаніна.

Привітання Олені Гречаніной опублікував Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.

«Ви присвятили життя здоров'ю жінки та дитини, створили Харківську школу клінічної генетики, яка відома далеко за межами України, виховали тисячі молодих спеціалістів.



Ви - унікальний лікар та вчений. Дякуємо за Вашу працю, неоціненний внесок у розвиток медичної галузі та допомогу людям, які її безсумнівно потребують. Бажаємо Вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та миру!» - сказано у привітанні.