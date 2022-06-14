14.06.2022 18:58 Дмитрий Колоней

В Харькове один автобусный маршрут появится, а другой - исчезнет: узнайте какие

О том, как изменятся в среду автобусные маршруты Харькова сообщили в Департаменте инфраструктуры.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент инфраструктуры, с 15 июня 2022 изменится схема автобусных маршрутов.

В Харкове будет введен автобус №67

Автобус №67 будет ходить по маршруту: ст. м. «Холодная Гора» – ул. Полтавский Шлях – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – ул. Грушевского – ул. Баварская – ул. Григорьевская – ул. Коробейницкая – ул. Доватора – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – Симферопольский переулок – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская – ул. Дмитриевская – ул. Чеботарская – ст.м. «Центральный рынок» (интервал движения – 80 мин.)

В Харкове будет отменен автобус №233

Автобусный маршрут №233 «Медкомплекс (602-й мр-н) – ст. м. «Киевская» будет отменен в связи с восстановлением трамвайных маршрутов №6 и 8.

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